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В Дании задержано российское исследовательское судно
16:32
Фото: seaman-sea.ru
В датском порту Скаген по иску канадской компании задержали российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе", передает ТАСС.
Сведения о случившемся подтвердили в посольстве РФ в Копенгагене.
По данным российских дипломатов, речь идет об аресте в качестве обеспечительной меры по иску компании One Ocean Expeditions (Канада). В рамках этих мероприятий местные силовики уже начали изымать некоторую судовую документацию с корабля, владельцем которого сейчас является Институт океанологии РАН.
Правоохранительные органы Дании официально проинформировали об аресте судна посольство РФ. Дипмиссия все полученные документы, включая копии судебных решений, на основании которых был задержан "Академик Иоффе", направила в Министерство иностранных дел РФ. Сейчас дипломаты следят за развитием ситуации, сохраняя контакт с датскими коллегами, пояснили в посольстве.
Судно, принадлежащее Институту океанологии им. Ширшова РАН, представляет собой государственную собственность, указали в дипмиссии. Организация использует корабль в целях проведения научных исследований. На борту "Академика Иоффе" остается свыше пятидесяти человек. По данным ТАСС, там находятся около сорока членов экипажа и более двадцати научных сотрудников.
О подавшей иск компании One Ocean Expeditions известно, что она занимается организацией туристических экспедиций в различные труднодоступные регионы, включая Антарктику и Гренландию, а также Шпицберген.
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