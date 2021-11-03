Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Дании задержано российское исследовательское судно

16:32

Фото: seaman-sea.ru



В датском порту Скаген по иску канадской компании задержали российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе", передает ТАСС.



Сведения о случившемся подтвердили в посольстве РФ в Копенгагене.



По данным российских дипломатов, речь идет об аресте в качестве обеспечительной меры по иску компании One Ocean Expeditions (Канада). В рамках этих мероприятий местные силовики уже начали изымать некоторую судовую документацию с корабля, владельцем которого сейчас является Институт океанологии РАН.



Правоохранительные органы Дании официально проинформировали об аресте судна посольство РФ. Дипмиссия все полученные документы, включая копии судебных решений, на основании которых был задержан "Академик Иоффе", направила в Министерство иностранных дел РФ. Сейчас дипломаты следят за развитием ситуации, сохраняя контакт с датскими коллегами, пояснили в посольстве.



Судно, принадлежащее Институту океанологии им. Ширшова РАН, представляет собой государственную собственность, указали в дипмиссии. Организация использует корабль в целях проведения научных исследований. На борту "Академика Иоффе" остается свыше пятидесяти человек. По данным ТАСС, там находятся около сорока членов экипажа и более двадцати научных сотрудников.



О подавшей иск компании One Ocean Expeditions известно, что она занимается организацией туристических экспедиций в различные труднодоступные регионы, включая Антарктику и Гренландию, а также Шпицберген.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 215

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 15:02 В ЕАО коллектив скорой помощи увольняется из-за нежелания вакцинироваться

В ЕАО коллектив скорой помощи увольняется из-за нежелания вакцинироваться 00:02 Росздравнадзор начинает охоту на врачей-антипрививочников

Росздравнадзор начинает охоту на врачей-антипрививочников 3.11.2021 12:54 В Эстонии покинула пост долго не прививавшаяся министр культуры

В Эстонии покинула пост долго не прививавшаяся министр культуры 2.11.2021 02:02 Новгородская епархия опровергла сведения о производстве амулетов в монастыре XII века

Новгородская епархия опровергла сведения о производстве амулетов в монастыре XII века 31.10.2021 21:01 Одну из стен Тульского кремля разрисовали неизвестные