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В Приморье компания подростков на машине врезалась в дом


4.11.2021 14:27
В Приморье компания подростков на машине врезалась в домФото: amur.life

В Приморском крае полиция приступила к проверке по факту смертельного ДТП с участием автомобиля Honda Insight. В аварии погиб 15-летний подросток, четверо его сверстников - в больнице.

По данным правоохранителей, машина, врезавшаяся в стену дома, числилась в угоне.

Трагическое происшествие случилось в населенном пункте Ильинка. Согласно имеющимся данным, машина Honda Insight на полном ходу въехала в стену здания. Жертвой аварии на улице Советская стал 15-летний пассажир, еще четырех человек с разнообразными повреждениями доставили в ближайшую больницу. Сведений о состоянии пострадавших пока не поступало.

Как установила полиция, прибывшая к месту ДТП вместе с медиками и сотрудниками МЧС, иномаркой управлял 17-летний парень, не имевший навыков вождения и не проходивший в прошлом соответствующее обучение. Кроме него в салоне находились четверо пассажиров - 14-15 и 19 лет.

Позже выяснилось, что находившийся за рулем молодой человек в момент аварии был в наркотическом опьянении. Кроме того, установлено, что врезавшийся в дом автомобиль числился в розыске, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 142

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