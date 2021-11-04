|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Приморье компания подростков на машине врезалась в дом
4.11.2021 14:27
Фото: amur.life
В Приморском крае полиция приступила к проверке по факту смертельного ДТП с участием автомобиля Honda Insight. В аварии погиб 15-летний подросток, четверо его сверстников - в больнице.
По данным правоохранителей, машина, врезавшаяся в стену дома, числилась в угоне.
Трагическое происшествие случилось в населенном пункте Ильинка. Согласно имеющимся данным, машина Honda Insight на полном ходу въехала в стену здания. Жертвой аварии на улице Советская стал 15-летний пассажир, еще четырех человек с разнообразными повреждениями доставили в ближайшую больницу. Сведений о состоянии пострадавших пока не поступало.
Как установила полиция, прибывшая к месту ДТП вместе с медиками и сотрудниками МЧС, иномаркой управлял 17-летний парень, не имевший навыков вождения и не проходивший в прошлом соответствующее обучение. Кроме него в салоне находились четверо пассажиров - 14-15 и 19 лет.
Позже выяснилось, что находившийся за рулем молодой человек в момент аварии был в наркотическом опьянении. Кроме того, установлено, что врезавшийся в дом автомобиль числился в розыске, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|