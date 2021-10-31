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Росздравнадзор начинает охоту на врачей-антипрививочников
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Фото: krasnodar-news.net
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) намерена начать борьбу с теми, кто призывает к отказу от вакцинации - как медицинскими работниками, так и рядовыми гражданами, пишут российские СМИ.
Соответствующий документ уже подписала руководитель этой организации Алла Самойлова.
С содержанием документа можно ознакомиться на портале Medvestnik.ru. Как стало известно, Росздравнадзор выступил с предложением информировать правоохранительные структуры о медицинских работниках, выступающих против вакцинации. Ведомство рекомендует сообщать о таких врачах и специалистах в прокуратуру.
В официальном послании, адресованном территориальным подразделениям, указано, что после передачи таких сведений в правоохранительные органы следует в течение трех дней письменно уведомить службу.
В соответствии со ст.207.2 УК РФ за публичное распространение заведомо ложных общественно значимых данных, повлекшее за собой тяжкие последствия, предусматривается уголовная ответственность. А если речь идет о причинении по неосторожности вреда здоровью, суд может назначить и реальный срок.
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