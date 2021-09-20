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Глава ВОЗ прибыл с официальным визитом в Кабул


20.9.2021 17:26
Глава ВОЗ прибыл с официальным визитом в КабулФото: vk.com

В столицу Афганистана прибыл генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает телевизионный канал TOLOnews. Предполагается, что в рамках официального визита он проведет ряд встреч с представителями новых властей страны.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус проведет переговоры с пришедшими к власти в Афганистане талибами (члены экстремистской организации, деятельность которой в России запрещена).

Центральной темой предстоящей встречи будет вопрос о прекращении помощи сектору здравоохранения страны со стороны Всемирного банка. Она была приостановлена в связи с тем, что все договоренности в прошлом оформлялись со старым правительством. Руководитель ВОЗ обсудит пути решения этой проблемы, чтобы дать оценку возможности возобновления помощи.

Ранее назвал неизбежным диалог с пришедшими к власти в Афганистане талибами (члены организации, запрещенной в России) глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам российского министра, это делать "придется и приходится уже практически всем".

Глава отечественного внешнеполитического ведомства при этом напомнил, что талибы (члены запрещенной в РФ организации) выражали намерение сформировать инклюзивное правительство, которое будет включать в себя различные группы, а также не создавать проблем соседним государством.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 106

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