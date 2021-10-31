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В Мексике полицейский автобус спровоцировал крупное ДТП
31.10.2021 14:06
Фото: ren.tv
Несколько автомобилей протаранил автобус, принадлежащий полиции, в мексиканском штате Мехико.
О крупной аварии, в которой пострадали около двадцати человек, рассказывает телевизионный канал Televisa.
Со ссылкой на местные экстренные службы отмечается, что авария зафиксирована на дороге, которая соединяет столицу Мехико с городом Толука. Известно, что большинство пострадавших - находившиеся в автобусе сотрудники полиции.
В результате ЧП транспортное средство протаранило несколько машин и врезалось в пункт оплаты. Ранения различной степени тяжести получили двадцать человек.
Участок трассы, где случилось крупное дорожно-транспортное происшествие, пока остается перекрытым. Причины и обстоятельства инцидента предстоит установить специалистам в ходе дальнейшего разбирательства.
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