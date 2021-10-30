Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Туристы из РФ отравились в отеле египетского курорта Хургада

13:09

Фото: tury.by



Россияне отравились в пятизвездочном отеле AMC Royal Hotel & Spa в Хургаде, передает агентство "Интерфакс-Туризм".



Как стало известно, семнадцать туристов из РФ, отправившихся в Египет, перед этим были застрахованы в компании ERV.



В числе россиян, которые отравились в гостинице, семнадцать клиентов страховой компании ERV, подтвердила исполнительный директор организации Юлия Алчеева. В беседе с "Интерфакс-Туризм" она пояснила, что речь идет о страховом случае, поэтому они сейчас держат ситуацию на контроле.



По словам Алчеевой, пациентов в тяжелом состоянии среди отравившихся россиян нет.



Ранее в СМИ широко распространились публикации о массовом отравлении туристов из РФ в египетской Хургаде. Отмечалось, что пострадали не менее сорока отдыхающих, которые остановились в отеле AMC Royal Hotel & Spa.



Пятизвездочная гостиница AMC Royal Hotel & Spa входит в число наиболее популярных у россиян. Туристы, в прошлом отдыхавшие в Хургаде, на сервисе Tripadvisor оценивают этот отель на 4,5 балла из 5. Стоимость недельного отдыха на двоих человек там начинается от 37 тыс. рублей.



Автор: Злата Богатова

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