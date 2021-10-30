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В Кабуле проявили интерес к российским вакцинам от COVID-19


30.10.2021 14:36
В Кабуле проявили интерес к российским вакцинам от COVID-19Фото: wildrome.ru

Временное правительство Афганистана, сформированное пришедшими в августе к власти радикалами, заинтересовано в поставках российских вакцин от коронавируса, передает ТАСС.

С таким заявлением выступил министр здравоохранения Каландар Ибад.

Все, что поможет вести борьбу с распространением COVID-19 и укрепить здоровье населения, представляет большую ценность для руководства страны, заявил глава Минздрава во временном правительстве. Как пояснил Каландар Ибад, с учетом закрытых границ и приостановленного авиасообщения ситуацию с коронавирусом в Афганистане к настоящему времени удалось стабилизировать. Вместе с тем, в Кабуле заинтересованы в получении вакцины из-за рубежа - РФ или других государств, которые смогут оказать содействие в решении этого вопроса.

Министр добавил, что Соединенные Штаты обещали предоставить вакцину Афганистану, однако препарата в стране пока еще нет. Представитель Кабула добавил, что афганские власти рассчитывают и на помощь со стороны Китая.

Ранее в ООН заявили, что новые власти Афганистана не дают разрешение на доставку гуманитарной помощи, которая находится в Термезе - самом южном городе Узбекистана. По данным Управления верховного комиссара организации по делам беженцев (УВКБ), в местном логистическом центре уже скопилось не менее 100 тонн груза. Отмечалось, что за период с начала октября логистический центр в Термезе, расположенный в двух километрах от границы Афганистана, направил в соседнее государства уже около сорока вагонов с продовольствием.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 136

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