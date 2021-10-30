|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Кабуле проявили интерес к российским вакцинам от COVID-19
30.10.2021 14:36
Фото: wildrome.ru
Временное правительство Афганистана, сформированное пришедшими в августе к власти радикалами, заинтересовано в поставках российских вакцин от коронавируса, передает ТАСС.
С таким заявлением выступил министр здравоохранения Каландар Ибад.
Все, что поможет вести борьбу с распространением COVID-19 и укрепить здоровье населения, представляет большую ценность для руководства страны, заявил глава Минздрава во временном правительстве. Как пояснил Каландар Ибад, с учетом закрытых границ и приостановленного авиасообщения ситуацию с коронавирусом в Афганистане к настоящему времени удалось стабилизировать. Вместе с тем, в Кабуле заинтересованы в получении вакцины из-за рубежа - РФ или других государств, которые смогут оказать содействие в решении этого вопроса.
Министр добавил, что Соединенные Штаты обещали предоставить вакцину Афганистану, однако препарата в стране пока еще нет. Представитель Кабула добавил, что афганские власти рассчитывают и на помощь со стороны Китая.
Ранее в ООН заявили, что новые власти Афганистана не дают разрешение на доставку гуманитарной помощи, которая находится в Термезе - самом южном городе Узбекистана. По данным Управления верховного комиссара организации по делам беженцев (УВКБ), в местном логистическом центре уже скопилось не менее 100 тонн груза. Отмечалось, что за период с начала октября логистический центр в Термезе, расположенный в двух километрах от границы Афганистана, направил в соседнее государства уже около сорока вагонов с продовольствием.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|