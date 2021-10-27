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ООН: Власти Афганистана не разрешают ввоз гумпомощи из Термеза
27.10.2021 21:05
Фото: mift.uz
Новые власти Афганистана не дают разрешение на доставку гуманитарной помощи, которая находится в Термезе - самом южном городе Узбекистана.
Как сообщает Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), в местном логистическом центре скопилось уже порядка 100 тонн груза.
По данным портала Газета. uz, в середине октября УВКБ ООН передала в логистический центр Termez Cargo Centre свыше 100 тонн гуманитарной помощи, которая предназначается жителям Афганистана. Весь этот груз пока остается на территории Узбекистана.
Представитель УВКБ пояснил, что дата ввоза зависит лишь от того, когда в Кабуле выдадут соответствующее разрешение. Пока такой информации от филиала организации в афганской столице не поступало.
Отмечается, что за период с начала октября логистический центр в Термезе, расположенный в двух километрах от границы Афганистана, направил в соседнее государства уже около сорока вагонов с продовольствием.
Напомним, в конце минувшего сентября мэр Кабула Хамдулла Номани выразил опасения, что в скором времени жители афганской столицы могут остаться без воды. По мнению градоначальника, потенциальная угроза возникла на фоне вооруженных конфликтов, климатических изменений и проблем с эффективным управлением городской системой водоснабжения.
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