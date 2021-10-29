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Фотомодель, убившую мужа в Петербурге, отправили под домашний арест


29.10.2021 23:35
Фотомодель, убившую мужа в Петербурге, отправили под домашний арестФото: ptoday.ru

В Петербурге по решению суда из СИЗО под домашний арест перевели фотомодель Лилию Судакову.

Девушка, арестованная в ноябре прошлого года, обвиняется в убийстве супруга.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) города, следствие ходатайствовало о продлении меры пресечения, указывая на то, что Лилия Судакова может продолжить преступную деятельность и попытаться скрыться от правоохранителей. Девушка официально не трудоустроена, а в прошлом она активно старалась скрыть содеянное.

Представители СКР также предположили, что Судакова попытается влиять на свидетелей. Представитель прокуратуры это мнение поддержал, однако защита возражала и привела свои доводы. Адвокаты напомнили, что после ЧП модель оказывала мужу первую помощь, а также дождалась приезда врачей и полицейских.

Кроме того, мать обвиняемой сняла ей жилье, а один из индивидуальных предпринимателей выразил готовность взять Судакову на работу в удаленном формате. В результате суд отказал следствию и избрал модели домашний арест на срок до 20 ноября.

Преступление было совершено 28 ноября 2020 года, когда Судакова повздорила с 28-летним мужем на почве ревности. В ходе выяснения отношений она нанесла ножевое ранение супругу, который привел в их съемную квартиру в Петербурге другую женщину. Мужчину доставили в больницу, где он вскоре умер.

Первоначально модель обвинялась в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть пострадавшего. Но позже статью изменили на убийство.

27 октября в Петербурге под домашний арест также перевели Марину Кохал, которая находилась в СИЗО по обвинению в убийстве мужа. Обстоятельства, при которых скончался украинский рэпер Александра Юшко, ставший известным под творческим псевдонимом Энди Картрайт, до сих пор остаются неустановленными. Вдова музыканта настаивает на своей невиновности.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 271

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