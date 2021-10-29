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В Башкирии задержан предполагаемый педофил
29.10.2021 21:45
Фото: vk.com
Предполагаемого насильника, от действий которого могла пострадать малолетняя девочка, задержали в Башкирии.
По данным регионального СУ СКР, в сексуальном насилии над ребенком подозревается 57-летний житель Белебеевского района.
ЧП случилось 14 октября на территории Буздякского района Башкирии. По версии следствия, подозреваемый предложил восьмилетним мальчику и девочке подвезти их до дома после школьных занятий. В результате дети сели в машину "Лада Ларгус".
Первым мужчина отвез домой мальчика, а потом, оставшись в собственном автомобиле с девочкой, совершил действия, которые стали основанием для возбуждения уголовного дела по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насилие сексуального характера).
Задержанный уже начал давать признательные показания, в скором времени суд вынесет решение о его аресте.
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