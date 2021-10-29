ИнтерНовости - новости в стране и мире
По факту незаконной охоты с возможным участием депутата от КПРФ Рашкина завели дело
По факту незаконной охоты с возможным участием депутата от КПРФ Рашкина завели дело
В Минске подтвердили гибель подозреваемого в убийстве экс-банкира в Москве
В Минске подтвердили гибель подозреваемого в убийстве экс-банкира в Москве
В Крыму призывают возбудить уголовное дело в связи с хищением скифского золота
В Крыму призывают возбудить уголовное дело в связи с хищением скифского золота
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Против участницы съемок на фоне Исаакиевского собора завели делоПротив участницы съемок на фоне Исаакиевского собора завели дело
Москва призвала Берлин и Париж побудить Киев прекратить насилие в ДонбассеМосква призвала Берлин и Париж побудить Киев прекратить насилие в Донбассе
Блогера Пыжа приговорили к пяти годам колонииБлогера Пыжа приговорили к пяти годам колонии
По факту незаконной охоты с возможным участием депутата от КПРФ Рашкина завели делоПо факту незаконной охоты с возможным участием депутата от КПРФ Рашкина завели дело
В Пхеньяне назвали США «крупнейшей в мире хакерской империей»В Пхеньяне назвали США «крупнейшей в мире хакерской империей»

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Крыму призывают возбудить уголовное дело в связи с хищением скифского золота


29.10.2021 14:36
В Крыму призывают возбудить уголовное дело в связи с хищением скифского золотаФото: vse42.ru

По факту хищения уникальной коллекции скифского золота, принадлежащей музеям Крыма, следует возбудить уголовное дело.

С таким призывом выступил заместитель председателя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, передает РИА Новости.

Как подчеркнул Александр Молохов, следственным органам нужно по итогам проверки завести уголовное дело. По его словам, музеи Крыма должны быть признаны потерпевшими в результате противоправных действий, которые совершались неустановленными лицами в Нидерландах.

Апелляционный суд в Амстердаме ранее вынес вердикт о возвращении коллекции Украине. В конце 2016 года подобное решение огласили в Окружном суде Амстердама, однако музеи Крыма незамедлительно его обжаловали. Отреагировав на случившееся, в российском Министерстве культуры подчеркнули, что намерены оказывать всестороннюю поддержку музеям полуострова в их законом стремлении возвратить скифское золото.

Представители официального Киева тем временем начали высказывать предположения о том, где на территории Украины можно будет разместить уникальные произведения искусства.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 153

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

Южная Корея выдала США обвиняемого в кибератаках россиянинаЮжная Корея выдала США обвиняемого в кибератаках россиянина
В Вене мужчина с ножом напал на прохожихВ Вене мужчина с ножом напал на прохожих
В Германии двух граждан РФ заподозрили в связях с исламистамиВ Германии двух граждан РФ заподозрили в связях с исламистами
В Приморье школьник погиб, еще один получил травму на железной дорогеВ Приморье школьник погиб, еще один получил травму на железной дороге
Челябинского полицейского могут уволить из-за конфликта с коллегой-женщинойЧелябинского полицейского могут уволить из-за конфликта с коллегой-женщиной

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru