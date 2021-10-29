|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Крыму призывают возбудить уголовное дело в связи с хищением скифского золота
29.10.2021 14:36
Фото: vse42.ru
По факту хищения уникальной коллекции скифского золота, принадлежащей музеям Крыма, следует возбудить уголовное дело.
С таким призывом выступил заместитель председателя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, передает РИА Новости.
Как подчеркнул Александр Молохов, следственным органам нужно по итогам проверки завести уголовное дело. По его словам, музеи Крыма должны быть признаны потерпевшими в результате противоправных действий, которые совершались неустановленными лицами в Нидерландах.
Апелляционный суд в Амстердаме ранее вынес вердикт о возвращении коллекции Украине. В конце 2016 года подобное решение огласили в Окружном суде Амстердама, однако музеи Крыма незамедлительно его обжаловали. Отреагировав на случившееся, в российском Министерстве культуры подчеркнули, что намерены оказывать всестороннюю поддержку музеям полуострова в их законом стремлении возвратить скифское золото.
Представители официального Киева тем временем начали высказывать предположения о том, где на территории Украины можно будет разместить уникальные произведения искусства.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|