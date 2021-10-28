|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Цукерберг объявил о переименовании Facebook в Meta
28.10.2021 21:57
Фото: pinimg.com
Марк Цукерберг
Основатель Facebook Марк Цукерберг сделал заявление о предстоящем масштабном ребрендинге.
Как стало известно, теперь компания будет именоваться Meta.
Решение о перемене названия владелец WhatsApp, Instagram, Oculus и других сервисов объяснил желанием показать, что его компания уже давно вышла за пределы социальной сети. Марк Цукерберг объявил об этом во время ежегодной конференции.
Ранее о возможном изменении наименования Facebook сообщал портал The Verge.
Как стало известно, на фоне заявления Цукерберга стоимость акций Facebook успела увеличиться сразу на 3,5%, передает "Коммерсантъ". По состоянию на 21:50, их цена на NASDAQ возросла до отметки $323,33.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|