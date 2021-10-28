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Челябинского полицейского могут уволить из-за конфликта с коллегой-женщиной
28.10.2021 21:12
Фото: tobolsk.info
В Челябинской области проведена проверка по факту нанесения травм старшему следователю, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.
Установлено, что речь идет о конфликте с коллегой.
Главное управление МВД по Челябинской области направило материалы проверки в Следственный комитет, указано в сообщении. В скором времени будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
По итогам предварительного разбирательства выяснилось, что старший следователь получила травмы в результате конфликта с коллегой. Оперативный сотрудник причинил ей телесные повреждения в ходе выяснения отношений, передает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник. Ссора случилась на почве ревности.
После инцидента женщина-следователь обратилась в службу собственной безопасности ГУ МВД. Если в дальнейшем полицейского признают виновным, сотрудника уволят из ОВД с отрицательной формулировкой и привлекут к ответственности по всей строгости закона.
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