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Челябинского полицейского могут уволить из-за конфликта с коллегой-женщиной


28.10.2021 21:12
Челябинского полицейского могут уволить из-за конфликта с коллегой-женщинойФото: tobolsk.info

В Челябинской области проведена проверка по факту нанесения травм старшему следователю, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Установлено, что речь идет о конфликте с коллегой.

Главное управление МВД по Челябинской области направило материалы проверки в Следственный комитет, указано в сообщении. В скором времени будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

По итогам предварительного разбирательства выяснилось, что старший следователь получила травмы в результате конфликта с коллегой. Оперативный сотрудник причинил ей телесные повреждения в ходе выяснения отношений, передает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник. Ссора случилась на почве ревности.

После инцидента женщина-следователь обратилась в службу собственной безопасности ГУ МВД. Если в дальнейшем полицейского признают виновным, сотрудника уволят из ОВД с отрицательной формулировкой и привлекут к ответственности по всей строгости закона.

Автор: Злата Богатова

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