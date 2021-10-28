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В Мексике погибли сотни морских черепах
28.10.2021 17:01
Фото: newhistorian.com
На один из пляжей мексиканского штата Оахака в южной части страны выброшены тела примерно трех сотен морских черепах.
Предположительно, пресмыкающиеся погибли, попав в браконьерские сети, пишут латиноамериканские СМИ.
Местные власти объявили о начале расследования, передает газета Milenio. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить сотрудникам природоохранной прокуратуры штата Оахака.
Со ссылкой на заявление региональной администрации уточняется, что погибли черепахи исчезающего вида. По мнению экспертов, пресмыкающиеся застряли в рыболовных сетях, которые использовали браконьеры, и задохнулись. Затем черепахи были выброшены на побережье морским течением.
Ранее сообщалось о происшествии в ЮАР, где слон затоптал предполагаемого браконьера. Останки растерзанного мужчины были найдены сотрудниками Национального парка Крюгер.
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