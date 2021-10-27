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В Петербурге кончилась вакцина «Спутник Лайт»
16:36
Фото: rt.com
В Санкт-Петербурге закончилась вакцина против коронавируса "Спутник Лайт".
Об этом сообщается на странице городского комитета здравоохранения в социальной сети "ВКонтакте".
Как заявили представители ведомства, отвечая на вопросы обеспокоенных граждан, поставками средства занимается Министерство здравоохранения. От него зависит распределение вакцин, в том числе "Спутник Лайт", по различным регионам России. В Петербурге на складах указанной вакцины сейчас нет, пояснили в комитете. Нет пока сведений и о том, когда в город доставят следующую партию этого средства.
"Спутник Лайт" представляет собой упрощенный вариант вакцины "Спутник V", включая лишь один из двух компонентов. Как сообщал ранее руководитель центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, после введения этого препарата иммунитет сохранится в течение меньшего срока. Однако пациенты все равно защищены от тяжелой формы коронавируса, если все же заразятся.
По словам Гинцбурга, если после введения лайт-вакцины поставить второй компонент "Спутника V", защитный эффект окажется продожительнее.
Ранее разработчики "Спутника V" прокомментировали отказ от использования российской вакцины в Намибии. Власти этой африканского государства заявили, что дождутся сведений о вероятном повышении риска заражения ВИЧ среди мужчин, привитых от коронавируса. В заявлении Минздрава отмечалось, что они следят за ситуацией в ЮАР, где местный регулятор (SAHPRA) приостановил процесс одобрения "Спутника V".
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