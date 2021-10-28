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Жительница Урала, сын которой умер от ожогов, получила два года колонии
28.10.2021 15:40
Фото: hibiny.com
Сосновский районный суд Челябинской области вынес решение по делу 35-летней местной жительницы, маленький сын которой скончался в результате сильнейших ожогов.
Ребенка травмировал супруг осужденной женщины, передает пресс-служба региональной прокуратуры.
Женщина была признана виновной по ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы. Отбывать срок мать погибшего мальчика будет в колонии общего режима.
Расследование уголовного дела, которое после смерти ребенка возбудили в отношении мужа этой женщины, продолжается. Мужчина обвиняется по п.п. "в, д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, которое было совершено с особой жестокостью).
Трагедия случилась в минувшем мае, когда на двухлетнего ребенка вылили кипящую воду. По версии следствия, мужчина, будучи нетрезвым, сделал это умышленно. Женщина, не обращая внимания на страдания маленького сына, продолжила употреблять спиртное в компании супруга. Родители так и не вызвали медиков, чтобы помочь мальчику. В результате малыш скончался от ожогов.
Установлено также, что мать в прошлом неоднократно оставляла собственных детей без присмотра и заботилась должным образом об их питании и чистоте в квартире. Кроме того, она не водила к врачам младшего ребенка, хотя годовалый малыш отставал в физическом развитии.
По данным ведомства, в прошлом женщину лишили родительских прав на старших детей.
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