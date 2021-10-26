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В Вене мужчина с ножом напал на прохожих
26.10.2021 22:02
Фото: wildrome.ru
На одной из улиц Вены прохожих атаковал мужчина, вооруженный ножом.
По предварительной информации, в результате происшествия пострадали по меньшей мере четыре человека, передает Австрийское агентство печати.
Со ссылкой на источники в правоохранительных органах Вены уточняется, что нападавший был оперативно задержан подоспевшими сотрудниками полиции. Сведений о состоянии пострадавших, которые получили ножевые ранения, пока не поступало.
О злоумышленнике известно, что он является 35-летним местным жителем. Предположительно, мужчина может страдать от психического расстройства. Правоохранители заявили, что не рассматривают версии о политическом либо религиозном мотиве нападения.
В полиции также пояснили, что инцидент вряд ли связан с днем 26 октября, когда в Австрии отмечают национальный праздник — день принятия закона о постоянном нейтралитете государства. Документ был подписан после Второй мировой войны.
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