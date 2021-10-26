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На Сахалине появится совет отцов
26.10.2021 13:24
Фото: longisland.com
В Сахалинской области в целях укрепления традиционных семейных ценностей намерены создать новую общественную структуру - совет отцов.
С таким предложением выступил губернатор региона Валерий Лимаренко, сообщает пресс-служба местного правительства.
Губернатор Сахалинской области предложил сформировать общественную структуру, которая будет укреплять семейные ценности и роль отцов в воспитании подрастающего поколения. Предполагается, что совет отцов сможет объединить наиболее активных пап региона, способствуя укреплению традиционных ценностей. Кроме того, они смогут заниматься решением различных вопросов, связанных с поддержкой семьям и воспитанием детей. Рассказав об этом, Лимаренко обратился к землякам с призывом присоединяться к этому начинанию.
Механизм формирования этого совета определят уже в самое ближайшее время, отмечается в сообщении. Некоторые члены будут входить в его состав по представлению общественных организаций, областной думы и органов власти - регионального и муниципального уровня. Остальных предстоит выбирать местным жителям в процессе интернет-голосования.
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