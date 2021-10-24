Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин рекомендовал отменить развлекательные мероприятия и ночную работу общепита

16:03

Фото: divanews.ru



Глава РФ Владимир Путин рекомендовал губернаторам российских регионов ограничить режим работы заведений общественного питания, а также установить запрет на проведение массовых развлекательных мероприятий.



О перечне поручений, которые президент отдал по итогам совещания с членами кабмина 20 октября, сообщается на официальном сайте Кремля.



Как стало известно, российский президент Владимир Путин поручил властям регионов РФ обеспечить оперативную обработку данных о процессе вакцинации россиян от коронавируса, которые поступают на единый портал госуслуг. В случае необходимости региональные власти могут привлекать к этой деятельности волонтеров, указано в сообщении.



В перечне поручений также содержатся рекомендации о введении допуска на посещение отдельных организаций лишь при наличии документа, который подтверждает вакцинацию либо уже перенесенное заболевание. Граждане, у которых есть противопоказания, должны иметь при себе подтверждающий медицинский документ либо результаты ПЦР-теста. Отрицательный анализ должен быть получен не позже, чем за 72 часа до визита.



Кроме того, президент рекомендовал региональным властям установить запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, а также приостановить работу заведений общепита в ночное время.



Автор: Злата Богатова

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