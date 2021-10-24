|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Путин рекомендовал отменить развлекательные мероприятия и ночную работу общепита
16:03
Фото: divanews.ru
Глава РФ Владимир Путин рекомендовал губернаторам российских регионов ограничить режим работы заведений общественного питания, а также установить запрет на проведение массовых развлекательных мероприятий.
О перечне поручений, которые президент отдал по итогам совещания с членами кабмина 20 октября, сообщается на официальном сайте Кремля.
Как стало известно, российский президент Владимир Путин поручил властям регионов РФ обеспечить оперативную обработку данных о процессе вакцинации россиян от коронавируса, которые поступают на единый портал госуслуг. В случае необходимости региональные власти могут привлекать к этой деятельности волонтеров, указано в сообщении.
В перечне поручений также содержатся рекомендации о введении допуска на посещение отдельных организаций лишь при наличии документа, который подтверждает вакцинацию либо уже перенесенное заболевание. Граждане, у которых есть противопоказания, должны иметь при себе подтверждающий медицинский документ либо результаты ПЦР-теста. Отрицательный анализ должен быть получен не позже, чем за 72 часа до визита.
Кроме того, президент рекомендовал региональным властям установить запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, а также приостановить работу заведений общепита в ночное время.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|