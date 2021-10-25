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Ростовского журналиста Сергея Резника объявили в розыск после публикаций в телеграм-канале
25.10.2021 15:09
Фото: metronews.ru
Центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ) ГУ МВД РФ по Ростовской области объявил в розыск Сергея Резника, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный осведомленный источник.
Предполагается, что поводом для этого стали публикации в телеграм-канале журналиста.
Резник объявлен в розыск по инициативе ЦПЭ из-за нескольких записей, которые были размещены в его телеграм-канале, пояснил собеседник агентства. По его словам, материалы также получили распространение в других региональных телеграм-каналах, с которыми, по данным силовиков, связан ростовский журналист. Подтверждения этой информации из официальных источников пока еще не последовало.
Восемь лет назад в Ростове-на-Дону состоялся суд над Резником: его признали виновным в подкупе и публичном оскорблении представителя власти, приговорив к наказанию в виде полутора лет заключения. Затем к этому прибавили обвинительный приговор по факту заведомо ложного доноса. В результате журналист получил в общей сложности три года колонии.
Суд также запретил ему трудиться в СМИ в течение двух лет. Журналист освободился в октябре 2016 года. Последние его записи в соцсетях свидетельствуют о том, что Резник, в прошлом публиковавший материалы по антикоррупционной тематике, уже довольно давно выехал за пределы РФ.
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