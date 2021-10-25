Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США умер актер из сериала «Друзья» Джеймс Майкл Тайлер

25.10.2021 13:03

Фото: news24-7.ru



В Лос-Анджелесе умер киноактер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший голландца Гантера в знаменитом сериале "Друзья".



Артист скончался в собственном доме, ему было пятьдесят девять лет, сообщает BBC News.



Со ссылкой на заявление менеджера уточняется, что Джеймс Майкл Тайлер ушел из жизни утром минувшего воскресенья, 24 октября. У артиста осталась супруга Дженнифер Карно, которая была любовью всей его жизни, сообщил агент.



Рассказав о печальном событии, менеджер артиста добавил, что встретив "его однажды, вы завели друга на всю жизнь".



По данным американских СМИ, несколько лет назад врачи выявили у артиста серьезное онкологическое заболевание. Джеймс Майкл Тайлер, никогда не говорил на эту тему вплоть до минувшего июня, года состоялась премьера спецвыпуска под названием "Друзья: Воссоединение". Роль менеджера Центральной Кофейни, на протяжении всех эпизодов тайно влюбленного в Рэйчел Грин, стала звездной для актера.



Автор: Злата Богатова

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