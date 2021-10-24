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В Калмыкии 6 человек погибли в ДТП с участием автобуса


24.10.2021 20:33
В Калмыкии 6 человек погибли в ДТП с участием автобусаФото: vk.com

До шести человек возросло число жертв аварии на трассе Р-216 "Астрахань - Элиста - Ставрополь" в Калмыкии, передают российские СМИ.

Первоначально местные власти сообщали о пяти погибших и восьми пострадавших.

Как стало известно, на трассе в Калмыкии столкнулись грузовик и пассажирский автобус. Авария произошла минувшей ночью на территории Яшкульского района Калмыкии. Транспортные средства столкнулись в районе 246-го км указанной автодороги.

По уточненной информации, шесть человек от полученных травм скончались на месте аварии. Среди жертв ДТП есть несовершеннолетний, рассказали представители местных экстренных служб. Ранения получили восемь пассажиров.

Правоохранительные органы региона по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия проводят проверку. Причины лобового столкновения автобуса "Неоплан", следовавшего по маршруту Махачкала - Санкт- Петербург, и грузового автомобиля "КАМАЗ", устанавливаются.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 229

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