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На гонках в Техасе автомобиль въехал в зрителей: погибли двое детей
24.10.2021 08:50
Фото: kapital.kz
Двое мальчиков шести и восьми лет стали жертвами аварии, которая произошла во время соревнований по драг-рейсингу, передают американские СМИ.
Автогонки по прямой были организованы на взлетно-посадочной полосе аэропорта в техасском городе Керрвиль.
Во время очередного заезда водитель одной из гоночных машин потерял управление. В результате его автомобиль, слетев с трассы, врезался сначала в припаркованные машины, а потом - прямо в толпу зрителей.
О случившемся пресс-служба местной полиции сообщает в своем Facebook. По данным правоохранителей, шестилетний ребенок от полученных ранений скончался на месте. Другой мальчик умер вскоре после того, как его доставили в медицинский центр Питерсона.
По данным полиции, в результате ЧП в общей сложности пострадали восемь человек. Четверо из них, включая двух детей, получили незначительные травмы. Остальных при помощи санавиаци доставили в больницы Сан-Антонио.
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