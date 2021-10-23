Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Россиян отправили за визами США в Польшу

07:08

Фото: vk.com



Гражданам РФ, желающим получить американскую визу, необходимо подавать соответствующее заявление в Варшаве.



Как стало известно, Госдепартамент Соединенных Штатов включил россиян в число т.н. "бездомных национальностей" (Homeless Nationalities).



Российские граждане пополнили список государств, в которые американские власти ранее внесли Венесуэлу, Йемен, Иран, Кубу, Сирию, Сомали и ряд других. Об изменениях стало известно из руководства по выдаче виз, которое разработано в Госдепартаменте США. В категорию "бездомных национальностей" входят страны, на территории которых нет американского консульского представительства либо те, где обстановка не позволяет обрабатывать заявления.



Как указано в обновленных рекомендациях Госдепа, теперь граждане РФ должны подавать заявления на визу через посольство Соединенных Штатов в Варшаве, передает "Интерфакс".



Напомним, в мае этого года в посольстве США в Москве предупредили о приостановлении оказания консульских услуг. Дипломаты отмечали, что исключением будут являться лишь экстренные случаи с американцами. Кроме того, на экстренное оформление виз граждане России смогут рассчитывать только в ситуации, когда речь идет о жизни и смерти либо у них близится к концу период действия иммиграционной визы.



Автор: Злата Богатова

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