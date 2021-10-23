ИнтерНовости - новости в стране и мире
Посольство РФ: решения непризнанного Косова не имеют правовой силы
Посольство РФ: решения непризнанного Косова не имеют правовой силы
Полиция отпустила Болдуина после допроса по делу о гибели оператора
Полиция отпустила Болдуина после допроса по делу о гибели оператора
В Белом доме подтвердили публикацию документов об убийстве Кеннеди
В Белом доме подтвердили публикацию документов об убийстве Кеннеди
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Россиян отправили за визами США в ПольшуРоссиян отправили за визами США в Польшу
Шойгу: НАТО стягивает силы к границам РоссииШойгу: НАТО стягивает силы к границам России
«Ельцин Центр» отказывается работать с Ural Music Night после скандала с Самойловым«Ельцин Центр» отказывается работать с Ural Music Night после скандала с Самойловым
Петербургских медиков заподозрили в организации фиктивной вакцинации от COVID-19Петербургских медиков заподозрили в организации фиктивной вакцинации от COVID-19
В горах Индии из-за снегопада погибли 11 человекВ горах Индии из-за снегопада погибли 11 человек

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Россиян отправили за визами США в Польшу


07:08
Россиян отправили за визами США в ПольшуФото: vk.com

Гражданам РФ, желающим получить американскую визу, необходимо подавать соответствующее заявление в Варшаве.

Как стало известно, Госдепартамент Соединенных Штатов включил россиян в число т.н. "бездомных национальностей" (Homeless Nationalities).

Российские граждане пополнили список государств, в которые американские власти ранее внесли Венесуэлу, Йемен, Иран, Кубу, Сирию, Сомали и ряд других. Об изменениях стало известно из руководства по выдаче виз, которое разработано в Госдепартаменте США. В категорию "бездомных национальностей" входят страны, на территории которых нет американского консульского представительства либо те, где обстановка не позволяет обрабатывать заявления.

Как указано в обновленных рекомендациях Госдепа, теперь граждане РФ должны подавать заявления на визу через посольство Соединенных Штатов в Варшаве, передает "Интерфакс".

Напомним, в мае этого года в посольстве США в Москве предупредили о приостановлении оказания консульских услуг. Дипломаты отмечали, что исключением будут являться лишь экстренные случаи с американцами. Кроме того, на экстренное оформление виз граждане России смогут рассчитывать только в ситуации, когда речь идет о жизни и смерти либо у них близится к концу период действия иммиграционной визы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 197

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

Петербургских медиков заподозрили в организации фиктивной вакцинации от COVID-19Петербургских медиков заподозрили в организации фиктивной вакцинации от COVID-19
В Прикамье задержан подросток, стрелявший из карабина в школеВ Прикамье задержан подросток, стрелявший из карабина в школе
В Японии посетители «американских горок» застряли на высоте более 40 метровВ Японии посетители «американских горок» застряли на высоте более 40 метров
СБ ООН не может решать судьбу человечества, заявил ЭрдоганСБ ООН не может решать судьбу человечества, заявил Эрдоган
В Белом доме подтвердили публикацию документов об убийстве КеннедиВ Белом доме подтвердили публикацию документов об убийстве Кеннеди

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru