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Россиян отправили за визами США в Польшу
07:08
Фото: vk.com
Гражданам РФ, желающим получить американскую визу, необходимо подавать соответствующее заявление в Варшаве.
Как стало известно, Госдепартамент Соединенных Штатов включил россиян в число т.н. "бездомных национальностей" (Homeless Nationalities).
Российские граждане пополнили список государств, в которые американские власти ранее внесли Венесуэлу, Йемен, Иран, Кубу, Сирию, Сомали и ряд других. Об изменениях стало известно из руководства по выдаче виз, которое разработано в Госдепартаменте США. В категорию "бездомных национальностей" входят страны, на территории которых нет американского консульского представительства либо те, где обстановка не позволяет обрабатывать заявления.
Как указано в обновленных рекомендациях Госдепа, теперь граждане РФ должны подавать заявления на визу через посольство Соединенных Штатов в Варшаве, передает "Интерфакс".
Напомним, в мае этого года в посольстве США в Москве предупредили о приостановлении оказания консульских услуг. Дипломаты отмечали, что исключением будут являться лишь экстренные случаи с американцами. Кроме того, на экстренное оформление виз граждане России смогут рассчитывать только в ситуации, когда речь идет о жизни и смерти либо у них близится к концу период действия иммиграционной визы.
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