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Петербургских медиков заподозрили в организации фиктивной вакцинации от COVID-19
23.10.2021 15:26
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Санкт-Петербурга пресекли схему фиктивной вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба местного главка МВД.
В рамках начатого расследования полиция задержала пять медиков.
По версии следствия, сотрудники медицинского учреждения, которое находится на улице Льва Толстого, 6-8, за денежное вознаграждение передавали гражданам сертификаты о вакцинации. Соответствующие сведения вносились в систему "Госуслуги", хотя люди не прививались. Препарат при этом уничтожался, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
В управлении СКР по Петербургу пояснили, что уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В скором времени суд вынесет решение об избрании подозреваемым меры пресечения. Представители комитета отметили, что фигурантами оказались врач и три медсестры, которые передали сертификаты по меньшей мере двенадцати жителям Северной столицы. Размер вознаграждения составил как минимум 100 тыс. рублей.
Правоохранители не уточнили наименование учреждения, сотрудники которого оказались под подозрением. Судя по картам, по такому адресу располагается Первый Санкт-Петербургский госмедуниверситет им. ак. Павлова, при котором работает поликлиника.
Ранее в подделке COVID-сертификатов заподозрили работницу Усть-Джегутинской районной поликлиники в Карачаево-Черкесии.
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