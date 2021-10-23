Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Болдуин заявил, что окажет помощь семье погибшей украинки Хатчинс

23.10.2021 00:07

Фото: smi2.net



Американский киноактер Алек Болдуин предложил помощь семье оператора Галины Хатчинс, которая погибла во время съемок из-за случайного выстрела.



Рассказав об этом, артист пояснил, что испытывает шок из-за случившегося.



В своем твиттере 63-летний артист отметил, что не может найти слова, которые бы могли выразить его "шок и печаль в связи с трагическим несчастным случаем". Жертвой происшествия стала Галина Хатчинс, супруга, мать и коллега, "которой восхищались и уважали", - написал Алекс Болдуин и выразил семье и всем близким женщины свои глубокие соболезнования.



По словам Алека Болдуина, сейчас он активно сотрудничает со следствием. Артист подчеркнул, что нужно "выяснить, как эта трагедия могла случиться".



Инцидент прокомментировал эксперт по вооружениям Майк Тристано, сотрудничающий с различными кинокомпаниями и в прошлом работавший вместе с Алеком Болдуином. Специалист заявил, что необходимо ответить на главный вопрос - кто во время съемок отвечал за оружие, которое использовали актеры, передает CNN.



После того как Болдуин случайно застрелил Хатчинс и ранил режиссера, компания Rust Movie Productions объявила о том, что приостанавливает съемочный процесс.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 246

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 20.10.2021 21:12 АBBA выпускают новую песню

АBBA выпускают новую песню 20.10.2021 11:54 Звезду «Зачарованных» задержали у Белого дома

Звезду «Зачарованных» задержали у Белого дома 19.10.2021 01:06 Райан Рейнолдс прекращает сниматься в кино

Райан Рейнолдс прекращает сниматься в кино 17.10.2021 18:32 Вокалист Motley Crue сломал ребра во время концерта

Вокалист Motley Crue сломал ребра во время концерта 17.10.2021 13:34 Бритни Спирс хочет уехать из США