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Болдуин заявил, что окажет помощь семье погибшей украинки Хатчинс
23.10.2021 00:07
Фото: smi2.net
Американский киноактер Алек Болдуин предложил помощь семье оператора Галины Хатчинс, которая погибла во время съемок из-за случайного выстрела.
Рассказав об этом, артист пояснил, что испытывает шок из-за случившегося.
В своем твиттере 63-летний артист отметил, что не может найти слова, которые бы могли выразить его "шок и печаль в связи с трагическим несчастным случаем". Жертвой происшествия стала Галина Хатчинс, супруга, мать и коллега, "которой восхищались и уважали", - написал Алекс Болдуин и выразил семье и всем близким женщины свои глубокие соболезнования.
По словам Алека Болдуина, сейчас он активно сотрудничает со следствием. Артист подчеркнул, что нужно "выяснить, как эта трагедия могла случиться".
Инцидент прокомментировал эксперт по вооружениям Майк Тристано, сотрудничающий с различными кинокомпаниями и в прошлом работавший вместе с Алеком Болдуином. Специалист заявил, что необходимо ответить на главный вопрос - кто во время съемок отвечал за оружие, которое использовали актеры, передает CNN.
После того как Болдуин случайно застрелил Хатчинс и ранил режиссера, компания Rust Movie Productions объявила о том, что приостанавливает съемочный процесс.
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