Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Жителя Волгограда осудили на 4,5 года за похищение и продажу людей в рабство

22.10.2021 21:04

Фото: sledcom.ru



Волгоградский суд вынес обвинительный приговор по делу о продаже людей в рабство на фермы.



Как информирует пресс-служба регионального СУ СКР, один из фигурантов признан виновным и получил наказание в виде 4,5 лет лишения свободы.



Отбывать срок он будет в колонии строгого режима, указано в сообщении ведомства. Уточняется, что его дело было выделено в отдельное производство, потому что мужчина в ходе расследования признал вину в полном объеме и активно сотрудничал с правоохранителями. Уголовное дело в отношении его сообщников суд рассмотрит позже.



По версии следствия, противоправные действия совершались в период с 2016 года до июля 2020 года. Житель Волгограда вместе с двумя приятелями выдавали себя за полицейских, похищая людей. Потерпевших они продавали на фермы своего региона и соседних.



Злоумышленники заставляли жертв под видом задержания садиться в машину, а затем отбирали документы и мобильные телефоны. Пострадавших при этом избивали и запугивали с применением электрошокером. Как установили следователи, преступники перевозили похищенных людей на специально арендованных автомобилях. В машинах блокировались двери у мест пассажиров.



Впоследствии пострадавшие использовались животноводами в качестве бесплатных работников. По данным следствия, банда таким образом "трудоустроила" не менее восьми человек - пять мужчин и три женщины возраста 40-56 лет.



Автор: Злата Богатова

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