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В Дамаске 14 военных погибли при подрыве автобуса


20.10.2021 20:01
В Дамаске 14 военных погибли при подрыве автобусаФото: anna-news.info

Как заявил глава МВД Сирии, власти будут преследовать террористов, которые взорвали автобус с военнослужащими.

Представитель руководства арабской республики Мухаммед ар-Рахмун выступил в эфире госканала Syria TV.

По словам сирийского министра, правоохранительные органы продолжат преследование преступников, причастных к этому теракту. Глава ведомства также отметил, что инцидент произошел после того, как на большей части страны разгромили экстремистов, и организаторы нападения намеревались причинить вред как можно большему количеству людей.

ЧП случилось сегодня в самом центре сирийской столицы. Автобус, перевозивший военных, находился у Президентского моста Раис, когда сработали два взрывных устройства. Жертвами теракта стали по меньшей мере четырнадцать военнослужащих, несколько пострадали.

Сирийские власти вскоре квалифицировали случившееся как террористическую атаку. О своей причастности к инциденту пока не объявила ни одна их группировок, действующих в этой части САР.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 253

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