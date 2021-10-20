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Петербургский киберспортсмен Малышев убит грабителями
20.10.2021 15:08
Фото: spbstu.ru
Известный российский киберспортсмен Алексей Малышев получил смертельные травмы при нападении грабителей, передает агентство "Интерфакс".
Трагедия случилась на территории Тосненского района Ленинградской области.
Со ссылкой на информированный источник отмечается, что к преступлению могут быть причастны трое жителей города Никольское. Ранним утром 17 октября они заметили на улице Алексея Малышева, с которым прежде не были знакомы. В тот момент киберспортсмен возвращался домой от друзей.
Договорившись напасть на незнакомца с целью ограбления, злоумышленники избили Малышева и потребовали перевести деньги на счет одного из них. После этого они на машине вывезли потерпевшего на старое Никольское кладбище, где продолжили побои. В этом месте нападавшие забрали верхнюю одежду и обувь своей жертвы.
Позднее полураздетого Малышева, который был еще жив, привезли и оставили около гаража местной больницы. Вскрытие показало, что молодой человек скончался в результате тупой травмы головы, которая сопровождалась переломом основания черепа и ушибами головного мозга.
Правоохранительные органы Ленобласти накануне сообщили о задержании подозреваемых в нападении на Малышева. Один из фигурантов в прошлом уже был судим, его привлекали к уголовной ответственности за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Полицейские обнаружили у задержанных некоторые вещи, принадлежавшие погибшему.
23-летний Алексей Малышев в прошлом являлся капитаном команды Петербургского политехнического университета Петра Великого.
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