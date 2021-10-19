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В Японии с сожалением отреагировали на запуски ракет КНДР
19.10.2021 17:30
Фото: pr.net.ua
Прискорбными назвал сведения об очередном ракетном запуске КНДР премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Представитель официального Токио заявил, что испытания регулярно осуществляются в течение последнего месяца, передает "Интерфакс".
Некоторое время назад в Северной Корее снова запустили две баллистические ракеты, и этот факт "вызывает глубокое сожаление", подчеркнул Фумио Кисида. По его словам испытания регулярно проводятся с прошлого месяца. Японский премьер-министр сообщил, что отдал правительству поручение подтвердить безопасность близлежащих кораблей и самолетов, а также начать подготовку к непредвиденным обстоятельствам.
Ранее о ракетных испытаниях КНДР рассказала южнокорейская газета Joongang Ilbo. Ссылаясь на анонимный источник, она пояснила, что Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) подтвердил запуск одной баллистической ракеты, которая была выпущена в направлении Японского моря. Отмечалось, что информацию о сейчас также проверяют спецслужбы Соединенных Штатов.
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