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Под Красноярском два человека погибли в ДТП


19.10.2021 10:47
Под Красноярском два человека погибли в ДТПФото: vk.com

Полиция Красноярского края выясняет обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое унесло жизни двух человек.

Жертвами аварии стали 41-летний водитель и его пассажирка, информирует пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Сообщения о машине, попавшей в аварию в Назаровском районе Красноярского края, начали поступать в экстренные службы накануне, 18 октября, примерно в 18 часов по местному времени (14 по Москве). Прибывшие к месту ЧП полицейские установили, что автомобиль Niva Chevrolet, двигавшийся в направлении Назарово, съехал в левый кювет, после чего врезался в дерево.

В полиции пояснили, что смертельная авария зафиксирована на дороге "Подъезд к д. Костеньки". Водитель автомобиля и его 52-летняя пассажирка от полученных ранений скончались на месте. Оба погибших в момент происшествия не были пристегнуты ремнями безопасности. Уточняется, что права мужчина получил лишь около года назад.

По факту случившегося проводят проверку, в рамках которой назначено несколько экспертиз.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 263

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