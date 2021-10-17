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В Иркутске арестовали организаторов пансионата, где женщина умерла от отравления психотропами
17.10.2021 20:11
Фото: hibiny.com
Организаторам пансионата для престарелых и инвалидов "Доброта" по итогам проверки предъявили обвинение в оказании небезопасных услуг, информирует СУ СКР по Иркутской области.
По данным ведомства, минувшей весной в этом учреждении умерла женщина. Эксперты пришли к выводу, что причиной смерти стало отравление лекарственными средствами.
После предварительной проверки в отношении руководителей пансионата возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг, которое совершалось по предварительному сговору группой лиц и повлекло за собой по неосторожности гибель человека).
По данным СКР, в качестве организаторов выступали местные жители, не имевшие лицензии на соответствующую деятельность. Супружеская пара и их дочь занимались предоставлением услуг, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Кроме того, в пансионате работали сотрудники, не имевшие специального медицинского образования.
По решению суда мужчина и его дочь взяты под стражу, женщину поместили под домашний арест.
Напомним, около месяца назад фигурантами уголовного дела оказались должностные лица детского дома-интерната в Пушкинском районе северной столицы. Пресс-служба СУ СКР по Петербургу и Ленобласти сообщила, что сотрудники подозреваются в халатности, из-за которой могла пострадать 15-летняя девочка с инвалидностью.
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