Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В России за сутки впервые выявили более 34 тыс. заражений COVID

13:07

Фото: livejournal.com



Суточный прирост новых случаев инфицирования COVID оказался максимально высоким за весь период с начала пандемии, следует из опубликованных сегодня данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием. По официальной информации, за последний день в России зарегистрировано еще 34 303 заразившихся.



Как стало известно, показатели растут сейчас практически во всех регионах РФ. Наибольшее количество, как и прежде, фиксируется в Москве. За истекшие сутки в российской столице подтвердилось 6 740 случаев заражения, в Петербурге - 3 323, в Подмосковье - 2 759, что также стало максимумом за весь период пандемии.



Среди российских регионов, где также было выявлено достаточно много заболевших, вошли Самарская и Нижегородская область, где зарегистрировали соответственно 896 и 711 заражений.



За последние двадцать четыре часа в стране зафиксировали 997 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным COVID. Днем раньше штаб сообщил о 1002 умерших от коронавируса, и это является антирекордом по смертности за весь период с начала пандемии.



Автор: Злата Богатова

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