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Власти Кабо-Верде выдали США спецпосланника Венесуэлы
12:03
Фото: airwaysmag.com
В Соединенные Штаты из Кабо-Верде экстрадировали венесуэльского бизнесмена и дипломата Алекса Сааба, которого американские власти обвиняют в отмывании денег.
После этого решения руководство Венесуэлы приостановило диалог с оппозицией, передают зарубежные СМИ.
По данным властей США, предприниматель в прошлом действовал в пользу правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Как передает CNN Espanol со ссылкой на заявление адвокатов Алекса Сааба, ранее он находился под домашним арестом. Как только в Кабо-Верде приняли решение по его делу, бизнесмену пришлось отправиться в Соединенные Штаты на борту самолета американского Министерства юстиции.
Сааба задержали в прошлом году в аэропорту в Кабо-Верде. В тот момент самолет бизнесмена, следовавший из Ирана в Венесуэлу, приземлился на острове Сал, чтобы произвести дозаправку.
В Каракасе на случившееся отреагировали крайне негативно. После задержания бизнесмена в Венесуэле требовали его освобождения, указывая на дипломатический статус - в тот период он являлся спецпосланником страны в Африканском союзе. В Вашингтоне на это лишь заявили, что считают правительство Мадуро нелегитимным.
Напомним, ранее власти Испании приняли решение о выдаче США экс-медсестры Уго Чавеса. Правоохранительные органы Соединенных Штатов обвиняют ее в отмывании денежных средств.
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