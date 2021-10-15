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Власти Испании выдадут США экс-медсестру Уго Чавеса
15.10.2021 20:04
Фото: discred.ru
Национальная судебная коллегия Испании вынесла вердикт по делу Клаудии Патрисии Диас Гильен. Как стало известно, ее решено экстрадировать в Соединенные Штаты, передают зарубежные СМИ. В прошлом женщина, будучи медицинской сестрой, ухаживала за экс-президентом Венесуэлы Уго Чавесом.
Политик скончался 5 марта 2013 года, сразу после чего Клаудиа Патрисия Диас Гильен уехала в Доминиканскую Республику. Позднее она направилась в Испанию, где ее задержали в 2018 году по запросу американских властей. Правоохранительные органы США обвиняют бывшую медсестру Уго Чавеса в отмывании денежных средств. В пятницу, 15 октября, судебная коллегия королевства обнародовала заявление о принятом по этому делу решении.
По данным СМИ, Чавес ранее назначил Гильен ответственной за отдел казначейства Венесуэлы. При этом она оказывала содействие бизнесмену Раулю Горрину, который участвовал в заговоре с целью обмена иностранной валюты.
Сама Гильен утверждает, что все обвинения в ее адрес сфабрикованы, и заявляет, что нынешние власти Венесуэлы преследуют ее по политическим мотивам.
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