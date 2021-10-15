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В список иноагентов внесли «Росбалт» и Republic


15.10.2021 21:12
В список иноагентов внесли «Росбалт» и RepublicФото: mir24.tv

Министерство юстиции РФ внесло изменения в реестр СМИ — иностранных агентов.

Список пополнили АО "РС-Балт", являющееся юридическим лицом информационного агентства "Росбалт", и Republic, указано на официальном портале российского ведомства.

В пятницу, 15 октября в реестр иностранных СМИ, имеющих функции иноагентов, во исполнение требований действующего законодательства РФ, внесли ООО "Москоу диджитал медиа" и АО "РС-Балт". Указанные организации заняли соответственно 87-ю и 88-ю строчки перечня.

Напомним, в минувшем августе телевизионный канал "Дождь", издание "Важные истории" и шесть журналистов были признаны иноагентами в соответствии с решением Министерства юстиции РФ. В обновленный реестр также была добавлена Пермская региональная общественная организация поддержки и развития медиапроектов "Четвертый сектор".

Позже четыре организации сами вошли в реестр СМИ-иноагентов. По данным Министерства юстиции РФ, в перечень после их обращений были включены ООО "Альтаир 2021", ООО "Вега 2021", ООО "Главный редактор 2021" и ООО "Ромашки монолит". Пресс-служба Минюста подчеркнула, что вышеуказанные граждане добросовестно выполнили требования действующего законодательства РФ, которое, в частности, призвано повысить уровень информационной прозрачности действий лиц с таким статусом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 317

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