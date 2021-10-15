Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Индии могут запретить погружение в водоемы религиозных идолов

15.10.2021 15:09

Фото: amazonaws.com



В Индии могут наложить запрет на древнюю традицию омовения идолов в различных водоемах.



С такой инициативой выступил Комитет по контролю загрязнения окружающей среды, передает Hindustan Times.



По данным газеты, в преддверии религиозного празднования Дурга Пуджи (поклонение богине Дурге) Комитет выпустил инструкцию, в которой содержится запрет на погружение идолов "в реки, озера, пруды, колодцы" и другие водоемы. В тексте подчеркивается, что обряд способен вызвать загрязнение водных объектов и повышенное образование ила.



Кроме того, при изготовлении идолов применяются различные токсичные химические вещества. Потенциально опасные соединения могут спровоцировать очень серьезные проблемы.



Необходимо добавить, что жители Индии по традиции опускают в реки статуэтки божеств в процессе индуистских празднований, которые могут продолжаться в течение нескольких дней. В соответствии с священными древними канонами, такие идолы создаются исключительно из необожженной глины, после чего расписываются лишь водорастворимыми красками.



Напомним, минувшей весной в реке Ганг обнаружили десятки тел умерших от COVID-19. Как писали индийские СМИ, власти штата Бихар сообщали об останках не менее тридцати человек, сброшенных в воду жителями соседнего штата Уттар-Прадеш из-за отсутствия средств на кремацию. Позже появились данные о том, что в реке могло оказаться порядка полутора сотен тел.



Автор: Злата Богатова

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