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В реке Ганг обнаружены десятки тел умерших от COVID-19
11.5.2021 12:39
Фото: mediasalt.ru
На территории индийского штата Бихар в реке Ганг найдены останки не менее тридцати человек.
Предположительно, все они скончались от COVID-19, пишет The Times of India со ссылкой на местную администрацию.
Как сообщает газета, останки умерших пациентов могли сбросить в воду еще на прошлой неделе жители соседнего штата Уттар-Прадеш. Жители прибрежных селений, полагают авторы публикации, могли поступить так из-за отсутствия средств на кремацию.
По словам представителей местного населения, в реке сейчас может находиться порядка полутора сотен тел. Газета The Tribune, цитируя собственные источники в администрации штата, пишет об останках 48 человек, которые извлекли из Ганга.
Ранее индийские медики зафиксировали среди пациентов, перенесших коронавирус, вспышку опасного "черного грибка".
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