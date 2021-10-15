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В Забайкалье школьник признался в убийстве девочки-подростка
15.10.2021 11:28
Фото: oka.fm
Правоохранительные органы Забайкальского края задержали несовершеннолетнего юношу по подозрению в убийстве 14-летней девочки, информирует местное СУ СКР.
По данным ведомства, подросток уже начал давать признательные показания.
Накануне вечером в поселке КСК города Читы обнаружили тело девочки с явными признаками смерти насильственного характера. Уже через несколько часов оперативникам удалось установить личность подозреваемого, им оказался 15-летний школьник.
Допрос подростка, указано в сообщении СКР, производился в присутствии законного представителя юноши, педагога и адвоката. В ходе беседы со следователями задержанный юноша начал давать признательные показания, рассказав о содеянном. Слова подростка уже проверили следователями на месте, где было совершено убийство.
Сведений о мотивах убийства школьницы из официальных источников пока не поступало.
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