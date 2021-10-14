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В Архангельске воспитанников детского сада покусал бультерьер
14.10.2021 13:14
Фото: belocoon.ru
Правоохранительные органы Архангельска приступили к проверке по факту нападения собаки на группу детей и воспитателя.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, бультерьеру удалось забежать на территорию дошкольного учреждения в минувший вторник, 12 октября.
ЧП случилось в детском саду, расположенном в Ломоносовском округе города. Примерно в 18 часов по местному времени в полицию поступил сигнал о нападении животного на воспитанников учреждения, которые в тот момент гуляли под присмотром сотрудника детсада.
К месту происшествия сразу же направились наряды патрульно-постовой службы полиции и Росгвардии, которые поймали собаку породы белый английский бультерьер. Как пояснила позднее владельца животного, разыскивавшая свою собаку, ее питомец выбежал из квартиры. Хозяйка бультерьера указала, что собака имеет все необходимые прививки. Кроме того, в прошлом животное никогда не было агрессивным, указала владелица.
По данным пресс-службы местного полицейского главка, в правоохранительные органы к настоящему времени поступило уже четыре заявления от пострадавших - воспитателя и родителей детей 2014-2015 г.р.
В результате инцидента у двух детей повреждена одежда, еще двое детей и воспитательница получили укусы. К счастью, госпитализация им не потребовалась. Все пострадавшие восстанавливают здоровье в амбулаторных условиях. Первую медицинскую помощь им оказал фельдшер, работающий в детском саду.
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