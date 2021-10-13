Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Урале арестовали подозреваемых в сексуальном насилии над подростками

13.10.2021 16:12

Фото: modscheats.ru



Трем неработающим мужчинам предъявили обвинение в изнасиловании несовершеннолетних девочек, передает пресс-служба регионального СУ СКР.



По версии следствия, преступление было совершено в пятницу, 8 октября, в арендованной квартире.



В ведомстве пояснили, что обвиняемым мужчинам 36, 28 и 20 лет. Жертвами их противоправных действий стали три девушки 14-15 лет. По факту инцидента следственные органы возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ, п."а" ч.3 ст.132 УК РФ (изнасилование и насильственные сексуальные действия в отношении несовершеннолетних лиц).



В случае, если суд признает задержанных виновными, им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. Расследование этого дела ранее взял под свой контроль центральный аппарат СКР.



По данным пресс-группы местного УМВД, сигнал о преступлении поступил от матери одной из девочек, которая обратилась в отдел полиции No 7 города Екатеринбурга утром 9 октября. Прибывшие по указанному адресу силовики сразу же задержали трех мужчин. Все они, пояснили в полиции, являются жителями города Троицка Челябинской области.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 118

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 16:40 В Перми на 2 месяца арестовали студента, устроившего стрельбу в вузе

В Перми на 2 месяца арестовали студента, устроившего стрельбу в вузе 09:36 Норвежская полиция сообщила подробности инцидента в Конгсберге

Норвежская полиция сообщила подробности инцидента в Конгсберге 13.10.2021 19:14 В Оренбуржье число жертв отравления алкоголем выросло до 35

В Оренбуржье число жертв отравления алкоголем выросло до 35 12.10.2021 17:01 В Китае за сутки почти 30 человек погибли из-за наводнений

В Китае за сутки почти 30 человек погибли из-за наводнений 11.10.2021 21:27 В Мексике четверо полицейских погибли от рук бандитов