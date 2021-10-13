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На Урале арестовали подозреваемых в сексуальном насилии над подростками
13.10.2021 16:12
Фото: modscheats.ru
Трем неработающим мужчинам предъявили обвинение в изнасиловании несовершеннолетних девочек, передает пресс-служба регионального СУ СКР.
По версии следствия, преступление было совершено в пятницу, 8 октября, в арендованной квартире.
В ведомстве пояснили, что обвиняемым мужчинам 36, 28 и 20 лет. Жертвами их противоправных действий стали три девушки 14-15 лет. По факту инцидента следственные органы возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ, п."а" ч.3 ст.132 УК РФ (изнасилование и насильственные сексуальные действия в отношении несовершеннолетних лиц).
В случае, если суд признает задержанных виновными, им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. Расследование этого дела ранее взял под свой контроль центральный аппарат СКР.
По данным пресс-группы местного УМВД, сигнал о преступлении поступил от матери одной из девочек, которая обратилась в отдел полиции No 7 города Екатеринбурга утром 9 октября. Прибывшие по указанному адресу силовики сразу же задержали трех мужчин. Все они, пояснили в полиции, являются жителями города Троицка Челябинской области.
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