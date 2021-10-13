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В Горном Алтае альпинисты установили фотоловушки в местах обитания снежного барса
13.10.2021 12:35
Фото: desktopnexus.com
На Северо-Чуйском хребте завершилась экспедиция по фотомониторингу снежного барса, передает пресс-служба представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF) России в Алтае-Саянском экорегионе.
Как стало известно, устройства удалось установить при помощи альпинистов.
Фотоловушки в местах обитания ирбиса появились в результате совместных усилий Сайлюгемского национального парка, WWF и членов Федерации альпинизма и скалолазания Республики Алтай. Проект был реализован с помощью обычных граждан, которые жертвуют средства на охрану природы.
Предполагается, что альпинисты, получившие специальные знания, в будущем смогут самостоятельно исследовать снежного барса. Затем они передадут собранные сведения экологам. В итоге удастся сэкономить силы и время природоохранников, а также можно будет расширить охват регулярного мониторинга, пояснил старший координатор проектов представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов.
Напомним, ранее специалисты Хинганского заповедника выразили надежду, что у них может появиться первая тигриная пара. Хищницу Елену, которая была выпущена в естественную среду после реабилитации, зафиксировали установленные там фотоловушки. Спустя несколько часов в их объектив попал и потенциальный жених тигрицы.
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