Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Хинганском заповеднике может появиться первая тигриная пара

30.9.2021 21:56

Фото: noy-tour.ru



Тигрица Елена, выпущенная в естественную среду около двух лет назад после реабилитации, познакомилась с диким самцом на территории Хинганского заповедника в Приамурье. Хищников с разницей в несколько часов зафиксировали установленные там фотоловушки, сообщает Центр "Амурский тигр".



Специалисты полагают, что очень высока вероятность того, что Елена уже могла встретиться с потенциальным женихом. Зоологи продолжают следить за данными из фотоловушек, которые установлены в Хинганском заповеднике, надеясь на образование тигриного союза.



В прошлом дикие самцы старались обходить эту территорию, появляясь лишь выше северной границы заповедника. К югу они почему-то предпочитали не спускаться, пояснил замруководителя заповедника Вячеслав Кастрикин. Лишь в этом году один из хищников оправдал надежды и оказался в этом районе. В первом полугодии его следы были замечены лишь за пределами заповедника.



В феврале 2018 года из дикой природы были изъяты тигрица и двое ее детенышей, которых позднее назвали Павликом и Еленой. Мать-хищница охотилась на сельских собак. Малышам в тот момент было примерно 6-7 месяцев.



В мае 2019 года подросших в специальном реабилитационном центре тигров выпустили в естественную среду обитания. Павлик и Елена возвратились на свободу в районе речки Мутная, которая является левым притоком Амура. Специалисты выбрали участок, расположенный неподалеку от границы с Еврейской автономной областью.



Осенью 2020 года стало известно о трагической гибели Павлика. Браконьеры, расправившиеся с молодым тигром, были пойманы и предстали перед судом. Виновных в убийстве животного приговорили к реальному наказанию, они получили более пяти лет колонии общего режима.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 146

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 17:13 СЖР призвал освободить задержанного в Минске журналиста «Комсомольской правды»

СЖР призвал освободить задержанного в Минске журналиста «Комсомольской правды» 30.9.2021 22:10 Жениха японской принцессы Мако критикуют за несоблюдение традиций

Жениха японской принцессы Мако критикуют за несоблюдение традиций 30.9.2021 21:41 В Белгородской области осудили отчима избитого до смерти пятилетнего мальчика

В Белгородской области осудили отчима избитого до смерти пятилетнего мальчика 30.9.2021 21:07 Отец 9-летней студентки МГУ заявил об угрозе ее отчисления

Отец 9-летней студентки МГУ заявил об угрозе ее отчисления 30.9.2021 20:52 В Туле отклонили иски работников оборонного предприятия, отстраненных из-за отказа от вакцинации