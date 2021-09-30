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В Хинганском заповеднике может появиться первая тигриная пара
30.9.2021 21:56
Фото: noy-tour.ru
Тигрица Елена, выпущенная в естественную среду около двух лет назад после реабилитации, познакомилась с диким самцом на территории Хинганского заповедника в Приамурье. Хищников с разницей в несколько часов зафиксировали установленные там фотоловушки, сообщает Центр "Амурский тигр".
Специалисты полагают, что очень высока вероятность того, что Елена уже могла встретиться с потенциальным женихом. Зоологи продолжают следить за данными из фотоловушек, которые установлены в Хинганском заповеднике, надеясь на образование тигриного союза.
В прошлом дикие самцы старались обходить эту территорию, появляясь лишь выше северной границы заповедника. К югу они почему-то предпочитали не спускаться, пояснил замруководителя заповедника Вячеслав Кастрикин. Лишь в этом году один из хищников оправдал надежды и оказался в этом районе. В первом полугодии его следы были замечены лишь за пределами заповедника.
В феврале 2018 года из дикой природы были изъяты тигрица и двое ее детенышей, которых позднее назвали Павликом и Еленой. Мать-хищница охотилась на сельских собак. Малышам в тот момент было примерно 6-7 месяцев.
В мае 2019 года подросших в специальном реабилитационном центре тигров выпустили в естественную среду обитания. Павлик и Елена возвратились на свободу в районе речки Мутная, которая является левым притоком Амура. Специалисты выбрали участок, расположенный неподалеку от границы с Еврейской автономной областью.
Осенью 2020 года стало известно о трагической гибели Павлика. Браконьеры, расправившиеся с молодым тигром, были пойманы и предстали перед судом. Виновных в убийстве животного приговорили к реальному наказанию, они получили более пяти лет колонии общего режима.
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