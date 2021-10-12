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Японский премьер заявил о суверенитете Токио над южной частью Курил
12.10.2021 16:26
Фото: siluxgc.com
Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о суверенитете Токио, который распространяется на острова южной части Курил.
С таким заявлением он выступил в ходе дебатов в нижней палате парламента, передает ТАСС.
Как заявил Фумио Кисида, правительство Японии настроено на заключение мирного договора с Россией, чтобы окончательно разрешить проблему этих островов. Премьер страны при этом отметил, что суверенитет Токио распространяется и на северные территории (японцы так называют южную часть Курил). По словам премьера, в урегулировании вопроса он настроен опираться на договоренности, которых уже удалось достичь в процессе переговоров с Москвой.
Ранее Кисида затрагивал эту тему, выступая с программной речью в парламенте 8 октября. Японский премьер указывал, что заключение мирного договора с РФ не оформляться без урегулирования территориальной проблемы.
Напомним, в минувшем августе на улицы Токио вышли ультраправые, которые требовали вернуть Курилы. Акция, собравшая несколько десятков человек, прошла возле посольства РФ. В прошлом такого рода манифестации уже не раз проводились в Японии по инициативе ультраправых активистов. Помимо 9 августа, дня вступления СССР в войну с милитаристской Японией, аналогичные мероприятия организуют в т.н. "День северных территорий" — 7 февраля.
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