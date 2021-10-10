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В Берлине объявили о проведении конгресса против смертной казни


10.10.2021 08:06
В Берлине объявили о проведении конгресса против смертной казниФото: livejournal.com

Глава МИД ФРГ Хайко Маас анонсировал проведение международного конгресса против смертной казни, передают зарубежные СМИ.

Как стало известно, мероприятие мирового масштаба состоится в столице Германии в следующем году.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас сообщил о проведении Всемирного конгресса против смертной казни. Как информирует пресс-служба министерства, дипломат назвал этот вид наказания жестоким и необратимым. Такой приговор нарушает право на жизнь и человеческое достоинство, подчеркнул Маас.

Немецкий министр также отметил, что Германия полностью отвергают применение смертной казни. Целью Всемирного конгресса, пояснил Маас, должно стать окончательное избавление от этого "пережитка прошлого".

Ожидается, что конгресс пройдет в 2022 году в Берлине, где соберутся представители правительств различных государств.

Ранее власти Соединенных Штатов, вопреки просьбам Папы Римского и конгрессменов, казнили умственно отсталого афроамериканца, приговоренного к смерти за убийство. Эрнест Джонсон получил смертельную инъекцию 5 октября. Он был приговорен к высшей мере за тройное убийство, совершенное в 1994 году во время ограбления круглосуточного магазина.

Защита Джонсона, появившегося на свет с фетальным алкогольным синдромом из-за пьянства матери, настаивала на признании его неполноценным. Адвокаты утверждали, что их клиент обладает умственными способностями ребенка, посещающего начальные классы. Кроме того, в 2008 году Джонсон перенес операцию по удалению опухоли, во время которой врачи удалили у него значительную часть головного мозга.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 171

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