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В США казнили умственно отсталого преступника
7.10.2021 10:11
Фото: topic.lt
Власти Соединенных Штатов, вопреки просьбам Папы Римского и конгрессменов, казнили умственно отсталого афроамериканца, приговоренного к смерти за убийство.
Эрнест Джонсон получил смертельную инъекцию 5 октября, передает ВВС.
Помиловать Эрнеста Джонсона ранее просили Папа Римский и двое членов американского Конгресса. Однако Верховный суд США отказался рассматривать вопрос об отсрочке казни, и уже через несколько часов в штате Миссури приговор был приведен в исполнение.
Афроамериканца приговорили к высшей мере за тройное убийство, совершенное в 1994 году во время ограбления круглосуточного магазина. Джонсон был признан виновным в гибели трех работников торговой точки.
Защита Джонсона, появившегося на свет с фетальным алкогольным синдромом из-за пьянства матери, настаивала на признании его неполноценным. Адвокаты утверждали, что их клиент обладает умственными способностями ребенка, посещающего начальные классы. Кроме того, в 2008 году Джонсон перенес операцию по удалению опухоли, во время которой врачи удалили у него значительную часть головного мозга.
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