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Американские дипломаты встретились с представителями Кабула
9.10.2021 17:03
Фото: medium.com
Представители движения "Талибан" (деятельность организации в России запрещена), пришедшего к власти в Афганистане, провели встречу с американскими дипломатами.
Переговоры состоялись в Дохе, передает катарский телеканал Al Jazeera.
Как стало известно, двусторонние встречи запланированы на два дня - 9 и 10 октября. Представители Кабула в процессе переговоров главное внимание уделили вопросам, связанным с оказанием Афганистану гуманитарной помощи, а также реализации Дохийского соглашения.
Накануне, 8 октября, прошли переговоры представителей властей Соединенных Штатов с коллегами из Пакистана. По данным СМИ, встреча оказалась непростой, учитывая, что каждая сторона имеет свои интересы в Афганистане, оказавшейся под контролем "Талибана" (деятельность организации в России запрещена).
Ранее с новыми властями Афганистана встретился спецпредставитель британского премьер-министра Саймон Гасс. Переговоры были организованы в Кабуле.
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