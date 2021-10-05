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Спецпредставитель британского премьер-министра встретился с новыми властями Афганистана
04:21
Фото: telegra.ph
В Кабуле состоялись переговоры спецпредставителя премьер-министра Великобритании по Афганистану Саймона Гасса с высокопоставленными членами пришедшего к власти в стране движения "Талибан" (в России признано террористическим, его деятельность официально запрещена). Об официальном визите информирует пресс-служба МИД королевства.
Как сообщает британское Министерство иностранных дел, в переговорах принимал участие временный поверенный британского посольства в Афганистане Мартин Лонгден, вышедший на связь из Дохи. По данным ведомства, с афганской стороны на встрече присутствовали новый глава МИД страны Амир Хан Моттаки и заместители председателя временного правительства Абдул Гани Барадар и Абдул Салам Ханафи.
Главными темами обсуждений стали пути преодоления гуманитарного кризиса в Афганистане и возможная поддержка со стороны Лондона. Стороны подчеркивали важность недопущения превращения государства в очаг терроризма, а также говорили о необходимости обеспечить безопасность для всех, кто хотел бы выехать за пределы страны.
В минувшем сентябре официальный визит в Кабул совершил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
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