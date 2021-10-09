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В Туле скончался младенец, попавший под трамвай
9.10.2021 09:34
Фото: vk.com
Годовалый ребенок умер в одной из больницы Тулы, после чего было возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба регионального УМВД.
Малыша экстренно госпитализировали вместе с его матерью после наезда трамвая.
Следственные органы Тульской области завели уголовное дело по факту гибели годовалого ребенка, который 5 октября был экстренно госпитализирован вместе с матерью. Младенец скончался спустя два дня, несмотря на все усилия медиков. В полиции пояснили, что уголовное дело возбуждено по ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств).
Авария случилась около одной из остановок на территории Пролетарского района Тулы. По данным следствия, женщина с маленьким ребенком на руках пыталась пересечь трамвайные пути в неположенном месте. Первоначально в полиции заявили, что угрозы жизни пострадавших нет.
Как пишут региональные СМИ, в распоряжении которых попали записи камер видеонаблюдения, женщина с малышом на руках пересекала проезжую часть и остановилась, пропуская приближающийся трамвай. Однако шум от подъезжающего вагона заглушил второй трамвай, следовавший с другой стороны.
Судя по кадрам, которые были сделаны уличными видеокамерами, мать сделала шаг вперед, сразу после чего ее задел трамвай. В результате удара младенец выпал прямо на рельсы перед составом. Ребенок получил травмы, оказавшиеся смертельными.
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