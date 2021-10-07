Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Муратов намерен перевести часть Нобелевской премии детскому фонду

14:47

Фото: livejournal.com



Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, удостоенный Нобелевской премии мира, собирается направить часть положенной ему денежной награды на счет фонда "Круг добра".



Созданная в начале этого года организация оказывает помощь детям, страдающим от тяжелых и редких заболеваний.



О намерениях Дмитрия Муратова сообщается в Telegram "Новой газеты". Главред издания отметил, он посвящает награду всем своим погибшим коллегам: Игорю Доминикову, Юрию Щекочихину, Анне Политковской, Наталье Эстемировой, Анастасии Бабуровой и застреленному вместе с ней в центре Москвы адвокату Станиславу Маркелову.



Как указывалось в решении Нобелевского комитета, российского журналиста наградили "за усилия по защите свободы выражения мнений", потому что это можно рассматривать как предпосылку демократии и прочного мира.



Премию также получила филиппинская журналистка Мария Рессе, которая была номинирована лидером победившей на выборах в сентябре Рабочей партии Норвегии Йонасом Гаром Стере. Он является наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра королевства. В общей сложности на премию мира в этом году претендовали более двухсот человек и свыше 90 организаций.



В ООН заявили, что присуждение Нобелевской премии мира Муратову и Рессе можно считать признанием роли прессы. В последние несколько лет наблюдалось усиление нападок на журналистов", которым приходилось трудиться в сложных обстоятельствах.



Автор: Злата Богатова

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